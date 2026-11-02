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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması: Sahaya yansırsa şampiyonluklar da değişir
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturması açıklaması: Sahaya yansırsa şampiyonluklar da değişir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı canlı yayında Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının aleyhine bahis oynadığını belirten Hacıosmanoğlu, bu durumun maç sonuçlarına etkisinin araştırılacağını söyledi. Hacıosmanoğlu, "Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir" dedi.

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