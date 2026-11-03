AK Parti 24 yılda nelerle sınandı?

Takvimler 3 Kasım 2026'yı gösterirken, Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 2002 seçimlerinin üzerinden 24 yıl geçti. Bankaların battığı, memur maaşlarının ödenemediği, koalisyon krizlerinin ve vesayet tartışmalarının yaşandığı eski Türkiye'den, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ile yeni bir döneme geçildi. E-muhtıradan kapatma davalarına, sokak olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan süreçte yaşanan gelişmeler karşısında milli irade vurgusu öne çıktı. İşte milli iradenin vesayete karşı direniş kronolojisi...