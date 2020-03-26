Otobüs seferleri durdurulacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt |Video

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alınan tedbirler salgının yayılma hızını olumlu etkiledi. Sağlık sistemi ile kamu düzeninin ayakta kalması önemli." dedi. Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var." ifadelerini kullandı. Soylu, "Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görev başında." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Soylu'nun canlı yayında merak edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun flaş açıklamaları:

Bu kadar küresel olan, 175 ülkeye yayılan salgınla karşı karşıyayız. Tüm ülkeler bu konuda tedbirler alıyor. Biz de adım atıyor, tedbir alıyoruz. İlk günden beri önlem alıyoruz. Çin ile başladı, İran ile devam etti. Sonra Batı'ya ve ABD'ye gitti. Şu ana kadar bizim bakanlığımız 38 genelge yayınladı.

TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU



Sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.



OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULACAK MI?

Eğer buna ihtiyaç duyulursa bunu da yapabileceğimizle ilgili arkadaşlarımızla konuştuk.