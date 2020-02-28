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Son dakika: Yunanistan tampon bölgeye otobüs çekti! Ses bombaları kullanıyorlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
YUNANİSTAN'DA GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ! SES BOMBALARI...

Son dakika haberine göre; 'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından 'de gece yarısından itibaren yoğunluk yaşanırken, Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapattı. giriş çıkışları durdururken, Yunan askerlerinin ses bombaları kullandığı belirtildi...

Kapıkule 'na giden bir grup , yaşanan yoğunluk üzerine 'a gitmek amacıyla Kapısı'na gitti. Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti. Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeyi otobüs çekerek, göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi.

Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, 'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu. Yunan askerleri, güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı önünde de Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen bekleyişlerini sürdürüyor.

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