Türkiye göçmenlere kapıyı açtı Yunanistan AB'ye çağrı yaptı
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sınır kapılarının mültecilere açılmasının ardından Yunanistan, AB'ye çağrıda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, göçmenlerin sınıra dayanmasının ardından acilen toplantı istedi.
Yunanistan'ın, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili son gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebinde bulunduğu bildirildi.
Basındaki haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.
Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan İdlib şehidinin cenaze törenine katıldı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana sert mülteci cevabı
- Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...
- THY'den İtalya seferlerine düzenleme!
- 34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
- Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
- Başkan Erdoğan - Putin görüşmesi 5-6 Mart'ta olabilir!
- Hatay, İdlib şehidini uğurladı
- 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- Yunan polisi mültecilere bakın ne yaptı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste!
- 29 Şubat Survivor bu akşam var mı? Survivor ne zaman yayınlanacak?
- Trabzonspor Rizespor canlı anlatım izle! TS Rizespor CANLI | Video
- İdlib (İdlip) şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? Şehitlerimiz toprağa veriliyor...
- Konyaspor – Kasımpaşa maçında İdlib şehitlerimiz unutulmadı!
- Artık gün nedir? Artık gün neden Şubat ayına eklenir? Artık gün anlamı…
- 2250 TL’ye varan nakit ödeme! Emekli promosyonu en iyi teklif veren banka hangisi? Emekli promosyonu ne kadar oldu?
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…