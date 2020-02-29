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Türkiye göçmenlere kapıyı açtı Yunanistan AB'ye çağrı yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
YUNANİSTAN'DAN AB'YE GÖÇMEN ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sınır kapılarının mültecilere açılmasının ardından Yunanistan, AB'ye çağrıda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, göçmenlerin sınıra dayanmasının ardından acilen toplantı istedi.

Yunanistan'ın, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili son gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebinde bulunduğu bildirildi.

Basındaki haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.

Yunan polisi, sınırı geçmeye çalışan mültecileri dövüp paralarını aldı YUNAN POLİSİ, SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN MÜLTECİLERİ DÖVÜP PARALARINI ALDI

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