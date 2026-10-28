YETEV'den anlamlı iş birliği! Bilal Erdoğan çocukların kültürel değerlerine dikkat çekti

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde, çocuk edebiyatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım" temalı hikâye yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çocukların kendi kültürlerini ve değerlerini tanımasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, köklü geleneklerden beslenen ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşıyan bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı.