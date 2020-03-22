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Evcil hayvanlardan virüs bulaşır mı? Koronavirüsle ilgili merak edilen soruları uzman isimler yanıtladı |Video
Koronavirüsle ilgili merak edilen soruları uzman isimler A Haber ekranlarında yanıtladı. Veteriner hakim Barış Alıç, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü ve eğitimci Koray Varol, koronavirüsle ilgili kendi alanlarındaki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Evcil hayvanlar koronavirüs taşıyor mu? Kovid-19 ile sars ve mers arasındaki ilişki nedir? Virüs vücuda girdikten sonra ne yapıyor? Hücreleri nasıl ele geçiriyor? Virüsle mücadele ederken çocuk prsikolojisinde denge nasıl sağlanmalı? İşte tüm detaylar...
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