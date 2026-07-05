NATO'nun en güçlü orduları

İHA ve SİHA teknolojisinde çığır açan; yerli tankı, gemisi, füze sistemleri ve milli hava savunma kalkanıyla savunma sanayiinde devrim yapan Türkiye, NATO ittifakının en stratejik ve vazgeçilmez gücü olarak öne çıkıyor. Peki, dünyanın en büyük askeri paktı olan NATO’nun gerçek kapasitesi ne durumda? İttifakın en güçlü ordularına hangi ülkeler sahip ve Türkiye’nin bu yapıda üstlendiği kilit rol neden hayati önem taşıyor? NATO’nun askeri haritasını ve Türkiye’nin sarsılmaz gücünü A Haber farkıyla mercek altına alıyoruz.