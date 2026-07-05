Analiz | Ankara liderler geçidine sahne olacak

Dünyanın gözü kulağı yeniden Türkiye’de! NATO tarihinin en kritik eşiklerinden birine Başkent Ankara ev sahipliği yaparken, zirvenin stratejik önemi kadar masadaki liderlerin portreleri de büyük ilgi çekiyor. 80 yaşındaki tecrübeli isimlerden 38 yaşındaki genç liderlere kadar geniş bir yelpazeyi ağırlayan Ankara, aynı zamanda ilginç hayat hikayelerine de sahne oluyor. Siyasetin zirvesindeki bu isimlerin birçoğu aslında profesyonel ekonomistlikten golf sporculuğuna kadar bambaşka hayallerle yola çıkmıştı. A Haber, Ankara'da buluşan dünya liderlerinin az bilinen yönlerini mercek altına alıyor.