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Bakan Kurum, 'Beykoz Hak Sahibi Tapu Teslim Töreni'nde konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 'Beykoz Hak Sahibi Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.

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