NATO 3.0 Türkiye için ne anlama geliyor?

A Haber ekranlarında 4 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında, ”İran’da o ayetler bilinçli mi seçildi? İran’dan ülkelere ayetlerle örtülü mesaj mı? Mücteba Hamaney neden törene katılmadı? Putin’den NATO’ya “Savaşa hazırız” mesajı mı? NATO kime “Düşmansın” diyecek? NATO artık savunmadan taarruza mı geçecek? NATO’da “Türkiye bakışı” ne değiştirir? NATO 3.0 Türkiye için ne anlama geliyor? Liderlerin NATO ajandasında ne var?” soru başlıklarına yanıt arandı.