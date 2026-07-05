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DHA

Deniz yatağıyla sürüklenen çocuk Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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