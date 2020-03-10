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10.03.2020

Eski bakan Şevket Kazan'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın cenaze törenine katıldı. Kazan, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eski bakanlardan Şevket Kazan, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Şevket Kazan bugün ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenaze töreninde saf tutanlar arasında yer aldı.

86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı, 4 Kasım 2019 tarihinde tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ziyaret etmişti.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

BAKANLIK YAPTI
1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

Son dakika: Eski bakan Şevket Kazana veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı SON DAKİKA: ESKİ BAKAN ŞEVKET KAZAN'A VEDA! BAŞKAN ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti SON DAKİKA: ESKİ BAKANLARDAN ŞEVKET KAZAN HAYATINI KAYBETTİ

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