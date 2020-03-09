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09.03.2020

Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı, 4 Kasım 2019 tarihinde tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ziyaret etmişti. .

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