CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." ifadelerini kullandı. Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Altun, "Yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." ifadelerini kullandı.



"HER TÜRLÜ ÖVGÜYE LAYIKLAR"

Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.



İŞTE CİMER'E VATANDAŞLARDAN GELEN MESAJLAR...



