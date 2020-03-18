18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.03.2020

CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." ifadelerini kullandı. Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

"BAŞVURU SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ"

Altun, "Yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ÖVGÜYE LAYIKLAR"

Altun, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." mesajını verdi.

İŞTE CİMER'E VATANDAŞLARDAN GELEN MESAJLAR...


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan
Başkan Erdoğan
CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video
CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bu ağıdı seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bu ağıdı seslendirdi
Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi?
Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi?
Koronavirüsü yendik sevinci
"Koronavirüsü yendik" sevinci
Koronavirüsün iyileşme süresini 4 güne indirdi
Koronavirüsün iyileşme süresini 4 güne indirdi
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde
MSB'den Çanakkale Zaferi için videolu mesaj
MSB'den Çanakkale Zaferi için videolu mesaj
Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
Yekta Saraç'tan üniversiteler için 'uzaktan eğitim' açıklaması
18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönüşler tamamlandı
9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönüşler tamamlandı
Daha Fazla Video Göster