Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı |Video

Son dakika haberi... CHP'nin hakareti Meclis'i karıştırdı. CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle arbede yaşandı. CHP'li Özkoç'un, Başkan Erdoğan hakkındaki hakaret dolu sözleri sonrasında vekiller TBMM'de yumruklu kavga etti. İşte ilk görüntüler. A Haber canlı yayınına katılan Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'da CHP'li Engin Özkoç hakkında hakaret davası açacaklarını duyurdu. Öte yandan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başsavcılık Engin Özkoç hakkında resen soruşturma başlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib konusundaki önergesi görüşülürken CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL SÖZLER

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

TEKME VE YUMRAKLAR HAVADA UÇUŞTU

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verilirken, gerginlik devam ediyor.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."