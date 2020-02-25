Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi flaş açıklamalar |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rusya ile İdlib ve Libya’da yaşanan bir süreç var." dedi. Öte yandan Erdoğan, İdlib konusu için, "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz." şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" diyen FOX muhabirine, "FOX, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın; beni muhalefet mi yargılayacak?" sözleriyle yüklendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



AZERBAYCAN İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarına baktığımız zaman 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacağını düşünüyoruz.



"RUSYA İLE İDLİB VE LİBYA'DA YAŞANAN BİR SÜREÇ VAR"



Şa unda malum Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'de yaşanan süreci öncelikle süratle çözmemiz gerekiyor. Sayın Putin ile görüşüyoruz. Bir de bu işin Libya ayağı var. Aynı şekilde bizim Rusya ile görüşmemiz var.



Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz.



"RUSYA İNKAR ETSE DE HAVA DESTEĞİ VERİYOR"



Rusya inkar etse de hava desteği veriyor. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. (Suriye ve İdlib konusu) Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz. Rus heyet yarın Türkiye'ye gelecek. En üst düzeyde görüşmeler yapıyoruz.

Maalesef Rusya'nın (Libya) orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var.

"DÖRTLÜ ZİRVE KONUSUNDA TAM İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"



SORU: Dörtlü zirve kararı çıktı. Türkiye'nin Rusya'dan heyet gelmesi bekleniyor. Geleceği tarih belli mi?



Heyet yarın gelecek. Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Putin ile burada belirlediğimiz tarih 5 Mart'ta en geç sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Biz telefonun ötesine geçip yüz yüze görüşmeleri yapacağız. İstanbul olur Ankara olur farketmez.

SORU: Koronavirüs İran'da görülmeye başlandı, İran sınırını kapattık. Irak sınırının kapatılması gündemde mi?



Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Şu ana kadar tedbirleri aldık. Çin'den gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonra İtalya olur neresi olursa olsun onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı değişik tedbirleri alıyorlarsa biz de almak zorundayız. Nereden bu tehdit gerçekleşirse bu adımları atarız. Tereddüt göstermeyiz.



ERDOĞAN'DAN FOX'A SERT TEPKİ



Başkan Erdoğan, "Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" diyen FOX muhabirine, "FOX, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın; beni muhalefet mi yargılayacak?" sözleriyle yüklendi.



LİBYA'DA GÜVENLİK ANLAŞMASI



Başkan Erdoğan, "Libya'da 2 şehidimiz var." dedi.