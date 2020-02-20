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20.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'da 5'i Türk 10 kişinin öldüğü saldırı hakkında ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI

"Almanya'nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum" diyen Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreninde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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