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06.10.2019

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan: “AK Parti’ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nın kapanış konuşmasında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, “AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur: AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür.” dedi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Hep söyledim. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

AK PARTİ'YE SALDIRANLARIN GAYESİ

AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur: AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür.

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

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