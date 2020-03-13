13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

Bakanlık açıkladı! 3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı |Video

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı. Detaylar A Haber ekranlarında...
Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı BAKANLIK AÇIKLADI! KAPAN-8 OPERASYONU BAŞLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı
3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı
Otogarlarda koronavirüs yoğunluğu!
Otogarlarda koronavirüs yoğunluğu!
İkinci vakadan sonra bilim kurulunun toplanması bekleniyor
İkinci vakadan sonra bilim kurulunun toplanması bekleniyor
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası!
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası!
Uzman Onbaşı Buluş şehit oldu
Uzman Onbaşı Buluş şehit oldu
Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
İbrahim Kalın koronavirüs toplantısında alınan kararları açıkladı
İbrahim Kalın koronavirüs toplantısında alınan kararları açıkladı
TSK'da koronavirüs önlemi! İzinler iptal
TSK'da koronavirüs önlemi! İzinler iptal
Üniversitelerde eğitime koronavirüs arası! Tatil edildi
Üniversitelerde eğitime koronavirüs arası! Tatil edildi
Okullara koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Okullara koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Şehitlerin anısına 15 Temmuz Anıtı
Şehitlerin anısına "15 Temmuz Anıtı"
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 126 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 126 bini aştı
Daha Fazla Video Göster