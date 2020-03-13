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Bakanlık açıkladı! 3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı |Video
İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı. Detaylar A Haber ekranlarında...
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