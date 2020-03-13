Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.