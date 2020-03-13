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Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:34
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Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel görev alıyor.

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Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

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Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı

Açıklamada, operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 62 operasyonel timde, 1012 personelin görev yaptığı belirtildi.

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Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kapan" operasyonlarının, halkın yoğun desteği ile kararlı ve başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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Bakanlık açıkladı! Kapan-8 operasyonu başladı