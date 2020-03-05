Son dakika haberi: 'Bahar Kalkanı' harekatında son 24 saatte 184 rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesine gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Bakanlık, 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. A Haber muhabiri İdlib'deki son dakika gelişmelerini canlı yayında açıkladı.