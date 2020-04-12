Avrupa yaşlılarını ölüme terk ediyor! Huzurevleri "ölüm evi" oldu |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'yı şiddetli bir şekilde vurdu. Avrupa Birliği, İtalya ve İspanya gibi virüsten etkilenen ülkelere sırtını döndü. İspanya Fransa'daki huzurevlerinde yaşlıların ölüme terk ettiği skandalı ortaya çıkmıştı. Skandal İngiltere ve İtalya'ya da sıçradı. Avrupa'da huzurevleri "ölüm evi" oldu...