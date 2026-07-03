Edirne'de Kırkpınar'ın ağa karşılama geleneği bozulmadı

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü davul-zurna eşliğinde Selimiye Meydanı'nda karşılandı. Edirne'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden birisi olan ağa karşılama töreni geleneği bozulmadı. Ağa Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde belediye binası önünden Selimiye Meydanı'na kadar yürüyen heyet, oluşturulan platform önünde Ağa Ufuk Özünlü'yü bekledi.