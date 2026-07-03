Konya’da 10 bin kişilik aşure ikramı

Konya'da Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure ikram edildi.. A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, bereketin ve kardeşliğin paylaşıldığı o anlara tanıklık ederek izlenimlerini aktardı."