Başkan Erdoğan'dan güçlü tarım vurgusu ve çiftçilere peş peşe müjdeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz." dedi. Çiftçilere peş peşe müjdelerini açıklayan Başkan Erdoğan "Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 20 yıla kadar vade ile öz kaynak aramadan çok daha güçlü finansman kaynağı sunacağız" ifadelerini kullandı.