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18.03.2020

Antalya'da eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi |Video

Antalya'da, bir eczanede gerçekleştirilen operasyonla 5 bin 815 litre kaçak el dezenfaktanı ele geçirildi. Eczacı hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Antalyada eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi ANTALYA'DA ECZANEYE KAÇAK DEZENFEKTAN OPERASYONU! BİNLERCE LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

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