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Antalya'da eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi |Video
Antalya'da, bir eczanede gerçekleştirilen operasyonla 5 bin 815 litre kaçak el dezenfaktanı ele geçirildi. Eczacı hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçundan adli soruşturma başlatıldı.
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