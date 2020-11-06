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Son dakika haberi | ABD’de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak
ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyalet Georgia'dan son dakika haberi geldi. Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, “Georgia’da tekrar sayım olacak” dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın önünde götürüyor. ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan son detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyalet Georgia'dan son dakika haberi geldi. Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Georgia'da tekrar sayım olacak" dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önünde götürüyor. ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan son detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.