06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika haberi | ABD’de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak

Son dakika haberi | ABD’de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2020 19:29
Güncelleme:06.11.2020 19:37
ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyalet Georgia'dan son dakika haberi geldi. Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, “Georgia’da tekrar sayım olacak” dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın önünde götürüyor. ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan son detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyalet Georgia'dan son dakika haberi geldi. Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Georgia'da tekrar sayım olacak" dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önünde götürüyor. ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan son detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

ABD’deki başkanlık seçimine 2016da ne oldu 2020de ne değişti? ABDde oy değişkenliğinin sebepleri neler? ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİNE 2016'DA NE OLDU 2020'DE NE DEĞİŞTİ? ABD'DE OY DEĞİŞKENLİĞİNİN SEBEPLERİ NELER?

ABD’de o eyalette oylar yeniden sayılacak
ABD’de o eyalette oylar yeniden sayılacak
6 Kasım gününe ait veriler belli oldu
6 Kasım gününe ait veriler belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama
İP'li Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı
İP'li Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı! İşte A Haber'i hedef alan iftira ve gerçekler
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan A Haber'e çirkin saldırı! İşte A Haber'i hedef alan iftira ve gerçekler
Bilim Kurulu Üyeleri en sık yapılan hatayı açıkladı
Bilim Kurulu Üyeleri en sık yapılan hatayı açıkladı
ABD'de seçim kaosu! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
ABD'de seçim kaosu! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Haber'de flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Haber'de flaş açıklamalar
İşte zafer anı! İlk test başarılı
İşte zafer anı! İlk test başarılı
Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmen gözaltında
Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmen gözaltında
Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 89 gözaltı kararı
MİT ve Emniyet'ten baskın: Gözaltılar var!
MİT ve Emniyet'ten baskın: Gözaltılar var!
Daha Fazla Video Göster