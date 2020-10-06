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Son dakika: Gence’deki saldırı anı kamerada! Azerbaycan’da siviller böyle hedef alındı

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Giriş: 06.10.2020 13:09
Güncelleme:06.10.2020 13:13
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Gence'de pazar yerine yönelik füze saldırısı anbean kameraya yansıdı. İşte Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğinin bir kanıtı daha olan o görüntüler...

İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Gence'de pazar yerine yönelik füze saldırısı anbean kameraya yansıdı. İşte Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğinin bir kanıtı daha olan o görüntüler...

Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye SON DAKİKA: AZERBAYCAN ASKERLERİ A HABER CANLI YAYININDA SESLENDİ: VER MEHTERİ TÜRKİYE
A Haber Gencede! İşte füzenin düştüğü nokta A HABER GENCE'DE! İŞTE FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ NOKTA
Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berdede 2 nokta füzelerle vuruldu! A Haber patlama noktasında SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! BERDE'DE 2 NOKTA FÜZELERLE VURULDU! A HABER PATLAMA NOKTASINDA
Son dakika: Bahçeli’nin ‘Nahçıvan’ açıklaması ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haberde açıkladı: Nahçıvanın Azerbaycan’a bağlanması... SON DAKİKA: BAHÇELİ'NİN 'NAHÇIVAN' AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE AÇIKLADI: NAHÇIVAN'IN AZERBAYCAN'A BAĞLANMASI...
Son dakika: A Haber saldırı noktasında! İşte patlamanın yaşandığı yerde açılan çukur ve bölgede son durum SON DAKİKA: A HABER SALDIRI NOKTASINDA! İŞTE PATLAMANIN YAŞANDIĞI YERDE AÇILAN ÇUKUR VE BÖLGEDE SON DURUM
Son dakika: Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber görüntüledi! İşte sivilleri hedef alan ve Genceye atılan Ermeni füzesi SON DAKİKA: DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK KEZ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE SİVİLLERİ HEDEF ALAN VE GENCE'YE ATILAN ERMENİ FÜZESİ
Ermenistan’dan Gence’ye füze saldırısı! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva A Haber’de: Ermenistan terör örgütlerine el açtı ERMENİSTAN'DAN GENCE'YE FÜZE SALDIRISI! AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ABDULLAYEVA A HABER'DE: ERMENİSTAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE EL AÇTI
Son dakika: Ermenistanın kan donduran planını A Haberde açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için... SON DAKİKA: ERMENİSTAN'IN KAN DONDURAN PLANINI A HABER'DE AÇIKLADI: ERMENİ ORDUSU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNDE! İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN...
Son dakika: A Haber bombalanan Terterde! Canlı yayınında bomba sesleri SON DAKİKA: A HABER BOMBALANAN TERTER'DE! CANLI YAYININDA BOMBA SESLERİ

Son dakika: Gence’deki saldırı anı kamerada! Azerbaycan’da siviller böyle hedef alındı
Son dakika: Gence’deki saldırı anı kamerada! Azerbaycan’da siviller böyle hedef alındı
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