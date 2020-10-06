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Son dakika: Gence’deki saldırı anı kamerada! Azerbaycan’da siviller böyle hedef alındı
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Gence'de pazar yerine yönelik füze saldırısı anbean kameraya yansıdı. İşte Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğinin bir kanıtı daha olan o görüntüler...
İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Gence'de pazar yerine yönelik füze saldırısı anbean kameraya yansıdı. İşte Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğinin bir kanıtı daha olan o görüntüler...