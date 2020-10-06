Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI İZLEMEK İSTİYORUM

A Haber'e konuşan bir asker, "Karabağ bizimdir zafer bizimdir. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Benim en büyük hayalim Karabağ azad olsun. Bir Galatasaray – Karabağ maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.