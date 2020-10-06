06 Ekim 2020, Salı
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Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

Son dakika haberi... 'nun 'de ilerleyişi sürüyor. Cebrail'e bağlı 3 köy (, Sarıcalı, Mezre) özgürleştirildi. Şimdiye kadar 25 köy işgalinden kurtarıldı. A Haber ekibi harekatın başından beri sıcak bölgeden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. A Haber yurt haberler müdürü son gelişmeleri Berde'den aktardı. Azerbaycan askerleri canlı yayında "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Bir asker canlı yayında 'ın meşhur sloganı "Ver mehteri " diye seslendi. Canlı yayında mehter marşı çalınınca askerler coşkuyla karşılık verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

Karabağ Harekatı 10. gününde devam ediyor. Azerbaycan Ordusu'nun Cebrail'de ilerleyişi sürüyor. Cebrail'e bağlı 3 köy (Şıheli Ağalı, Sarıcalı, Mezre) özgürleştirildi. Şimdiye kadar 25 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. A Haber ekibi harekatın başından beri sıcak bölgeden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Berde'den aktardı.

Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

Azerbaycan askerleri canlı yayında "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları attı.

Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI İZLEMEK İSTİYORUM

A Haber'e konuşan bir asker, "Karabağ bizimdir zafer bizimdir. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Benim en büyük hayalim Karabağ azad olsun. Bir Galatasaray – Karabağ maçı izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

"VER MEHTERİ TÜRKİYE"

Bir asker canlı yayında Erkan Tan'ın meşhur sloganı "Ver mehteri Türkiye" diye seslendi. Canlı yayında mehter marşı çalınınca askerler coşkuyla karşılık verdi.

Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

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Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Azerbaycan askerleri A Haber canlı yayınında seslendi: Ver mehteri Türkiye

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