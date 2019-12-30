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30.12.2019

Son dakika gelişmesi: Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu |Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleştirdiği CHP ve İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu 'nun bu açıklamasından kısa bir süre sonra Libya tezkeresinin Meclis'e sunulduğu bilgisi geldi. TBMM Genel Kurulu tezkereyi görüşmek üzere 2 Ocak perşembe günü olağanüstü toplanacak. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.

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