Gazze'de alınan ateşkes kararının detaylarını A Haber'de anlattı

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. Öte yandan ateşkese dair Hamas kanadından da bir açıklama yapıldı. Peki, ateşkes ne zaman başlayacak? Kararın arkasında hangi ülkeler var? Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Esat Fırat son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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