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SON DAKİKA | Gaziantep'te canlı bomba alarmı! Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polis tarafından vuruldu

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Giriş: 26.05.2022 18:36
SON DAKİKA... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 1 kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İddiaya göre "üzerimde bomba var" diyen bir kişi polisler tarafından vuruldu. Olay sonrası bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Canlı bomba ihtimaline karşı 2 drone havada aktif görev aldı. Bölgeye sinyal kesiciler (jammer) de intikal etti. Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya dair Twitter’dan açıklama yaptı ve “Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır.” dedi. Ayrıca üzerinde bomba olmadığı tespit edilen zanlı yapılan aramanın ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. A Haber sahadan muhabirleriyle sıcak haberi canlı yayında saniye saniye aktardı.
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