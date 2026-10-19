Erciyes Dağı'nda turistlerin yürüyüşü faciayla sonuçlandı! 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda doğa yürüyüşüne çıkan iki turistten acı haber geldi. Şeytan Deresi mevkisinde düşerek mahsur kalan biri Türk, diğeri Hollandalı iki turistten birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer turisti kurtarmak için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. A Haber muhabiri Yağmur Aksun, bölgedeki son gelişmeleri aktarırken arama kurtarma uzmanı Murat Uzan da olayın muhtemel nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.