Tele1 ve HDP'den Lice'deki yangın hakkında algı operasyonu

Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan yangın, akşam üstü kontrol atlına alındı. Yangının kontrol altına alındığı haberine rağmen Tele1 ve HDP, eski fotoğrafları kullanarak algı operasyonu başlattı.

LİCE'YE AİT OLMAYAN FOTOĞRAFLARLA ALGI OPERASYONU

HDP Twitter hesabından Lice'deki yangını işaret ederek 2016 yılına ait bir yangın fotoğrafı paylaştı.

HDP'nin provokatif paylaşımda, "Lice yanıyor. Tarım alanları, ağaçlar ve binlerce hayvan... Bir an evvel müdahale edilmesi gerekli. Halkımız kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor." denildi.

HDP, Twitter kullanıcılarının tepkisi üzerine alçak paylaşımı kaldırdı.

TELE1 DE AYNI YOLU İZLEDİ

Tele1 de HDP gibi Diyarbakır'daki yangını başka bir fotoğraf ile sundu.

Lice'deki yangına ait olmayan farklı bir fotoğrafı kullanan Tele1 paylaşımında, "Lice'de büyük yangın! Vatandaşlar sosyal medyadan yardım çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

VE GERÇEKLER: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında bu sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Diyarbakır Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşama doğru kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdi.

Dağlık alandaki 20 hektara yakın bir arazide etkili olan yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede zorluklar yaşanıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangınla ilgili orman, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilgili muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdiği, her ihtimali göz önüne alarak gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.