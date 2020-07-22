Tele1 yalana doymuyor! ''Ayasofya açılırken Atatürk'ün evi kapatılıyor'' başlığını attılar
CHP algı operasyonlara tam gaz devam ederken algı operasyonları için kullandığı Tele1'i harekete geçirdi. Yalan ve çarpıtma haberleriyle skandal üstüne skandala imza atan Tele1 yeni bir operasyona girişti. Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi’nin bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak konuyu çarpıtmaya çalışan Tele1 durumu yeniden cami statüsünü kazanan Ayafosya'ya bağlamaya utanmadı. Sitenin Twitter hesabından paylaşılan haber, "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla servis etti.
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Kamuoyunu yanlış yönlendirmek için sürekli algı operasyonu yapan Tele1, bir skandala daha imza attı. Selanik Başkonsolosluğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1953'te müze olan 'Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu.
Açıklamada, Selanik'in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan 'Atatürk Evi'nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi.
Ancak Tele1, Twitter hesabından bu gelişmeyi Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne getirilen Ayasofya kararına bağlayarak algı operasyonu yaptı. Site, rutin bir haberi Twitter hesabından "İstanbul'da Ayasofya açılırken Selanik'teki Atatürk Evi kapanıyor" başlığıyla paylaştı.