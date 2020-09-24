24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösteren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ifade verecek

Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösteren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ifade verecek

’ı hedef gösteren Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı. Yanardağ, ’na ifade verecek. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
ABONE OL
Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösteren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın evlendiği gün Tele1'de algı ve hedef içeren bir haber yayınlandı. Tele 1, "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lıların cenazesine gitmeyenler hakkında soruşturma başlatırım" diyen ve Kobani olaylarında terör yandaşlarını sokağa davet ederek 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdi.

Yayınlanan haber sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yanardağ'ın ifadesinin talimatlı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınacağı öğrenildi.

ALİCAN ULUDAĞ'A GÖZALTI
Diğer taraftan birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı terör örgütlerine hedef gösteren sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmıştı. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulan Uludağ'ın her Pazartesi karakolda imza vereceği öğrenilmişti.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

“Merdan Yanardağ 1 lira almadı” denildi! Yurt Gazetesi Finans Müdürü Bilal Başerden dekontları mevcut” açıklaması "MERDAN YANARDAĞ 1 LİRA ALMADI" DENİLDİ! YURT GAZETESİ FİNANS MÜDÜRÜ BİLAL BAŞER'DEN "DEKONTLARI MEVCUT" AÇIKLAMASI
Tele 1in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ Sultan 2. Abdülhamide hakaret etti TELE 1'İN SÖZDE GAZETECİSİ MERDAN YANARDAĞ SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'E HAKARET ETTİ
CHP yandaşı TELE 1in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu CHP YANDAŞI TELE 1'İN GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLDU
Merdan Yanardağ Adnan Menderese iftira atmıştı! Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde protesto MERDAN YANARDAĞ ADNAN MENDERES'E İFTİRA ATMIŞTI! DEMOKRATLAR PLATFORMUNDAN TELE1 TELEVİZYONU ÖNÜNDE PROTESTO
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yalan haberi itiraf etti! İsveç muhabiri Seda Şanlıer algı operasyonuna imza atmıştı TELE 1 GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ YALAN HABERİ İTİRAF ETTİ! İSVEÇ MUHABİRİ SEDA ŞANLIER ALGI OPERASYONUNA İMZA ATMIŞTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA