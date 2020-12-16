Son dakika | Fatih Altaylı'dan canlı yayında mültecilere yönelik nefret söylemi!

Son dakika | Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk televizyonundaki programında tepki çeken ifadelere imza attı. Koronavirüsün konuşulduğu programda Altaylı iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecileri hedef aldı. Altaylı'nın kullanıldığı ayrıştırıcı ifadeler tepkileri de beraberinde getirdi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında canlı yayında Suriyeli mültecilere yönelik sarf ettiği sözleri tepkilere neden oldu. Fatih Altaylı'nın programda Suriyeliler için kullandığı, "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Meclis kürsüsünden bağırmakla olmuyor bu işler" ifadeleri büyük tepki topladı.

KORONAVİRÜS KONUŞULURKEN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI İFADELER TEPKİ ÇEKTİ..

"Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar. Sağlık hizmetleri onlara bedava Türk vatandaşına değil, sokaklar Türk vatandaşına yasak şu anda onlara değil, ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar kimse onlara bir şey sormuyor."

ALTAYLI'NIN IRKÇI SÖYLEMLERİ SOSYAL MEDYADA DA TEPKİLERE NEDEN OLDU

"Türkiyenin sahibi onlar biz misafir gibiyiz yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta."

ALTAYLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mülteci Hakları Derneği, Gazeteci Fatih Altaylı'nın canlı yayında sarf ettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. açıklamasını yaptı.