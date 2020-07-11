Son dakika: Fahrettin Koca 11 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayılarının düştüğü 7 il...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı 11 Temmuz verilerine göre; son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu. Öte yandan Bakan Koca vaka sayılarında en çok düşüş yaşanan 7 ili açıkladı. O iller Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı 11 Temmuz verilerine göre; son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Öte yandan Bakan Koca vaka sayılarında en çok düşüş yaşanan 7 ili açıkladı. O iller Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova.