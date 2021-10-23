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Son dakika! Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü ile ilgili dikkat çeken detaylar iddianamede!

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Giriş: 23.10.2021 09:59
Son dakika haberi… Esra Hankulu adlı genç kadının 3 Ağustos tarihinde evindeki ölümü ile ilgili iddianamede, ilgi çeken ayrıntılar yer aldı. Zanlı Ümitcan Uygun ifadesinde, “evden çıkarken Esra Hankulu’nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini” öne sürdü. Peki Ümitacan Uygun evden çıkarken Esra Hankulu hayatta mıydı? Sağlık ekipleri eve nasıl girdi? İşte tüm detaylar…
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Dikkat çeken detaylar iddianamede!
Dikkat çeken detaylar iddianamede!
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