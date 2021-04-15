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Son dakika: Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

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Giriş: 15.04.2021 12:49
Güncelleme:15.04.2021 14:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısı yapan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.
Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi AHMET ŞIK'IN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ
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