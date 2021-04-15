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Son dakika: Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısı yapan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.