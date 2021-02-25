Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Dağlık Karabağ'ı işgal ettiği dönemde Ağdam'da bir camiyi ahıra çevirmişti. İçinde inekler ve domuzların olduğu görüntüler çok tepki çekmişti. A Haber özgürlüğüne kavuşturulan o camiyi ilk kez görüntüledi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu detayları aktardı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Dağlık Karabağ'ı işgal ettiği dönemde Ağdam'da bir camiyi ahıra çevirmişti. İçinde inekler ve domuzların olduğu görüntüler çok tepki çekmişti. A Haber özgürlüğüne kavuşturulan o camiyi ilk kez görüntüledi. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu detayları aktardı.

Kavasoğlu canlı yayında "Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma harekatında tek bir kurşun atılmadan alınan noktadayız. Ağdam'dayız. Türk televizyonlarında ilk kez o operasyonun ardından Ağdam'da neler yaşandı ekrana getireceğiz. İşgal altında olduğu süre boyunca Dağlık Karabağ bölgesi bu cami ahır olarak kullanılmıştı. Uluslararası medyadan da çok sayıda fotoğraf ulaşmıştı. Özellikle bu noktada domuzlar inekler… bir ahır şeklinde kullanılmıştı ve Ağdam'ın yeniden özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu noktaya gelmiş ve namaz kılarak buraya bir Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. Cami şu anda temizlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

İŞGAL DÖNEMİNDEKİ HALİ

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