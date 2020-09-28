Son dakika haberi... Ermenistan’ın sivil yerleşimleri hedef alan saldırıları ne anlama geliyor? Azerbaycan'da neden Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal edildi? Cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İbrahim, "Ermenilerden bu vahşeti biz çok gördük. Bugün de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın sivil yerleşimleri hedef alan saldırıları ne anlama geliyor? Azerbaycan'da neden Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal edildi? Cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ERMENİLERDEN BU VAHŞETİ ÇOK GÖRDÜK



Bunun çok kolay bir anlamı var. Biz artık bunu uzun zamandır görüyoruz. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında. Ermenistan tarafı sivillere karşı her zaman şiddet işletti. Hocalı katliamını soykırımını yaptı. Son 10 yılda da biz çok zamanlar gördük ki bizim sivillere saldırdılar. 79 yaşında yaşlı insanlar 5 yaşındaki çocuklar onların hedefi oldular. Dün de köydeki eve saldırarak bir ailenin 5 üyesini katlettiler. Ermenilerden bu vahşeti biz çok gördük. Bugün de görüyoruz. Maalesef onlar savaş meydanında bizlere karşılık vermek için bizim sivillerimize saldırırlar. Ama tabii bu bizi durdurmayacak. Biz sivillerimizi de muhafaza edeceğiz aynı zamanda topraklarımızı işgalden azad edeceğiz.

UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Bu normal bir harp kısmi seferberlik var. Çünkü Ermenistan bize karşı yeniden savaş açmış. Bu açıdan da herkes kimin gücü var kimin imkanı var kim seferberlik için ihtiyaç duyulursa tabii gidip vatanımızı savunacaktır. O açıdan da Başkumandanımız Sayın İlham Aliyev'in talimatlarıyla emriyle kısmi seferberlik var aynı zamanda savaş hali de vardır. Bizim silahlı kuvvetleri de halihazırda temas hattında cephede faaliyetleri devam ettirirler. Uçuşlara geldiğimizde ise bu normal bir haldir. Bazı istikametlerde 30 Eylül'e kadar uçuşlar durdurulmuştur. Ama Türkiye ile uçuşlar olduğu gibi devam etmektedir.