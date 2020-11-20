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Son dakika: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Son dakika haberine göre; ile arasında 'nın ara buluculuğunda imzalanan anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus 'ı terk ediyor. Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor. Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

Ağdam bölgesinden çekilen Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyordu.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

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