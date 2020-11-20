Ağdam'da büyük coşku

Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul edip ateşkes imzalamasının ardından bölgeyi terk etmeye başladı. Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi. Azerbaycan halkı büyük coşku yaşadı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.

Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul edip ateşkes imzalamasının ardından bölgeyi terk etmeye başladı. Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi. Azerbaycan halkı büyük coşku yaşadı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.

AĞDAM'I TERKETMEYE BEŞ KALA ATEŞE VERDİLER

Terkettikleri yerleri bir bir ateşe veren Ermeni ordusu ve siviller, Ağdam'da bir çok evi ateşe verdi. Azerbaycan medyasının paylaştığı görüntülerde, bölge halkının evlerini terk etmeden önce yaktıkları görüldü. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.