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Ağdam'da büyük coşku

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Giriş: 20.11.2020 12:54
Güncelleme:20.11.2020 14:14
Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul edip ateşkes imzalamasının ardından bölgeyi terk etmeye başladı. Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi. Azerbaycan halkı büyük coşku yaşadı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.

Ermenistan 10 Kasım'da yenilgiyi kabul edip ateşkes imzalamasının ardından bölgeyi terk etmeye başladı. Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'a girdi. Azerbaycan halkı büyük coşku yaşadı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.

AĞDAM'I TERKETMEYE BEŞ KALA ATEŞE VERDİLER

Terkettikleri yerleri bir bir ateşe veren Ermeni ordusu ve siviller, Ağdam'da bir çok evi ateşe verdi. Azerbaycan medyasının paylaştığı görüntülerde, bölge halkının evlerini terk etmeden önce yaktıkları görüldü. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Son dakika: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdama girdi SON DAKİKA: AZERBAYCAN ORDUSU 27 YILDIR İŞGAL ALTINDA BULUNAN AĞDAM'A GİRDİ
Son dakika: MSBden bu kareyle paylaştı! Azerbaycan Ordusu Ağdam’a girdi SON DAKİKA: MSB'DEN BU KAREYLE PAYLAŞTI! AZERBAYCAN ORDUSU AĞDAM'A GİRDİ

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