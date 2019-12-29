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29.12.2019
Son dakika: Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme! Suriye ile Libya konuları ele alındı |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular konuşuldu. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Suriye ile Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler, görüşmede ele alındı.
SURİYE, LİBYA VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
SURİYE, LİBYA VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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