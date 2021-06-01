01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Çin’in Sinovac aşısı için flaş karar

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Çin’in Sinovac aşısı için flaş karar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2021 17:58
Güncelleme:01.06.2021 19:00
Türkiye'de de kullanılan Çin'in Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) aşının için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) da Sinovac'a yönelik araştırmalarını tamamladığı aktarılan açıklamada, "Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, aşı için üst yaş sınırı önermedi.

Ağır hastalığı ve hastaneye yatışları yüzde 100 önlüyor

Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalıkların önlediği kaydedildi.

Açıklamada, araştırma yapılan Sinovac aşısı olan kişilerin yüzde 100'ünde ağır vakaların ve hastaneye yatışların önlendiği vurgulandı.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DSÖ'den Çin aşısı Sinovac için flaş karar
DSÖ'den Çin aşısı Sinovac için flaş karar
Ankara'da kritik ziyaret!
Ankara'da kritik ziyaret!
Siyasette 2. Ali Babacan vakası!
Siyasette 2. Ali Babacan vakası!
HDP'den muhalefete çağrı
HDP'den muhalefete çağrı
Bakırköy Adliyesi'nde silah sesleri!
Bakırköy Adliyesi'nde silah sesleri!
Aşılama çalışmalarında sıra 50 yaş üzerine geldi!
Aşılama çalışmalarında sıra 50 yaş üzerine geldi!
İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık alarmı!
İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık alarmı!
Kutlu Adalı cinayetinde Başsavcılık soruşturma başlattı
Kutlu Adalı cinayetinde Başsavcılık soruşturma başlattı
Yeni 5’li çete kim?
"Yeni 5’li çete" kim?
Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı!
Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı!
Türk kamikaze droneları tarih yazdı!
Türk kamikaze droneları tarih yazdı!
Türk Hava Kuvvetleri'nin 110.yılı
Türk Hava Kuvvetleri'nin 110.yılı
Daha Fazla Video Göster