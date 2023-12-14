14 Aralık 2023, Perşembe
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Son Dakika: Dışişleri’nden İsrail’e tepki! İsrail Cenin Kampında cami bastı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.