İzmir'de CHP dönemi bitti! Cemil Tugay'dan şok istifa: "CHP bu mücadelenin çatısı değildir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklama ile 22 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan ‘değişim’ hareketinin en ateşli savunucularından olan Tugay’ın bu hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirirken, İzmir’de yaklaşık 23 yıl süren CHP hegemonyası da resmen çatlamış oldu. 1.000 günlük görev süresi boyunca başarısızlıklarla anılan Tugay'ın, Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği konuşuluyor.