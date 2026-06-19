Çin 100 milyonluk hesapları sildi: Türkiye ve dünyada yaş sınırı kapıda!

Sosyal medyanın gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine ve dijital bağımlılığa karşı dünya genelinde dev bir seferberlik başlatıldı. Çin hükümeti, lüks yaşamı özendirerek "sahte bir kültür" oluşturan 100 milyon takipçili dev hesapları bir gecede silerek radikal bir adım atarken; Türkiye, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülke de sosyal medya kullanımına katı yaş sınırları getirerek dijital dünyaya adeta set çekiyor.